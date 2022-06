Зростання цін турбує бельгійців | La hausse des prix préoccupe les Belges

Ви, безсумнівно, бачили це на власні очі, і ви чуєте, як ваша приймаюча родина скаржиться, що все зростає. Бельгійці все частіше прикуті до свого банківського рахунку.

Ціни ростуть скрізь: на бензонасосі, на рахунках за електроенергію та газ, а також у супермаркеті.

І це підвищення цін справді є головною проблемою бельгійців. Про це йдеться в опитуванні, проведеному бельгійським журналом Le Vif.

Кожного четвертого бельгійця більше хвилює купівельна спроможність, ніж глобальне потепління, зайнятість чи коронавірус.

Це опитування також показує, що бельгійці пильніше ставляться до своїх витрат. Вони все рідше ходить випити в бар, менше ходить в ресторан. Вони також менше робить покупки і менше відпочиває.

Найбільше непокоїть, безсумнівно, те, що бельгійці також неохоче звертаються за лікуванням, коли хворі або коли мають проходити медичних огляд.

І найближчим часом краще не стане... Минулих вихідних бензин досяг рекордної ціни, досягнувши 2,155 євро за літр. Така ж тенденція щодо палива.

Але хто виграє від цих підвищень цін?

Щодо ціни на пальне, то майже половину ціни складають податки та акцизи. Але неправильно думати, що саме бельгійська держава багатшає. Економіст Філіп Леден пояснює, що коли зростають ціни на енергоносії, держава насправді має більше фінансових доходів, але в той же час у неї набагато більше витрат, для неї все дорожче…

Vous l’aurez sans doute constaté par vous-même et vous entendez votre famille d’accueil se plaindre du fait que tout augmente. Les Belges ont de plus en plus les yeux rivés sur leur compte en banque. Les prix augmentent partout : à la pompe à essence, sur les factures d'électricité et de gaz mais également au supermarché.

Et ces hausses des prix sont bien la préoccupation principale des Belges. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par le magazine belge Le Vif. 1 Belge sur 4 est plus préoccupé par le pouvoir d’achat que par le réchauffement climatique, l'emploi ou le coronavirus.

Cette enquête montre aussi que le Belge est plus vigilant avec ses dépenses. Il va de moins en moins boire un verre dans un bar, va moins au restaurant. Il fait aussi moins de shopping et il a moins de loisirs.

Le plus inquiétant c’est sans doute que du coup, le Belge hésite aussi à se faire soigner quand il est malade ou qu’il doit faire des examens médicaux de contrôle.

Et cela ne risque pas de s’arranger dans l’immédiat…. Le weekend dernier, l’essence a atteint un prix record en atteignant 2,155 euros le litre. Même tendance du côté du mazout de chauffage.

Mais à qui profite ces hausses de prix ?

En ce qui concerne le prix des carburants, près de la moitié du prix est constituées de taxes et d’accises. Mais il est faux de penser que c’est l’Etat belge qui s’enrichit. L’économiste Philippe Ledent explique que quand il y a des hausses des prix de l’énergie, l’Etat a effectivement davantage de rentrées financières mais en même temps il a aussi beaucoup plus de dépenses, tout est plus cher pour lui aussi….