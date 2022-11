Alexandre, un auditeur de Tournai, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis indépendant boulanger et j’ai reçu ma facture d’électricité et j’ai tout perdu. Ma facture a quadruplé. Je suis obligé de fermer et de mettre mon personnel dehors. Je suis à la rue. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis divorcé, j’ai la garde alternée de mes enfants et je risque de perdre la garde. Je ne vais pas savoir payer ma maison et la banque va la saisir."