La hausse des prix des matériaux fait bondir le coût de l'isolation des toitures

La hausse des prix de l’énergie pousse à penser "isolation" mais le coût des matériaux isolant a augmenté, lui aussi, rendant la situation compliquée, à la fois pour les entrepreneurs et leurs clients.

Andy Squoquart, couvreur, doit honorer des commandes passées il y a quelques mois. Le problème, c’est qu’elles ne sont plus rentables : " Ce qui a été signé reste au prix fixé. Or, les prix ont augmenté, et on annonce encore une vingtaine de pourcents d’augmentation sur les matériaux de couverture. Pour un devis qui date d’il y a un an, on prend dans la marge mais à un moment donné, ce n’est plus possible. On travaille presque pour rien."

Les nouvelles commandes, elles, se font plutôt rares. Vu les prix, certains habitants renoncent à effectuer des grands travaux et préfèrent se tourner vers des magasins spécialisés. Geoffrey Hermans, responsable d’un magasin de bricolage à Maisières, constate que beaucoup de gens viennent acheter de l’isolant pour réaliser eux-mêmes leurs travaux.