La harpiste belge Susanna Mildonian est décédée

C’est par le biais de l’une de ses anciennes élèves, Samia Bousbaïne, que nous apprenons le décès de la harpiste belge Susanna Mildonian.

Soliste, elle a surtout été une pédagogue hors pair pendant plusieurs décennies au Conservatoire flamand de Bruxelles.

Décédée à l'âge de 82 ans, Susanna Mildonian a été la seule harpiste à avoir remporté le 1er prix aux trois concours internationaux de harpe les plus prestigieux, à savoir le Concours international de harpe d’Israël en 1959, le concours Marcel Tournier à Paris en 1971, et celui de Genève en 1964.

Elle a également reçu le Grand Prix du disque à Paris. Elle est par ailleurs l'auteure d'une discographie importante. On pense à un magnifique disque avec le grand flûtiste français Maxence Larrieu.

Susanna Mildonian était une femme humble et discrète, généreuse, bienveillante, chaleureuse, proche de ses élèves, pleine d’esprit et d’humour. Elle a été un modèle, une source d’inspiration et de motivation pour de nombreux harpistes.

Musiq3 se joint ainsi à la communauté des harpistes pour saluer la mémoire de leur mentor : la harpiste Susanna Mildonian.