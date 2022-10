La Halloween night : un marathon de film d’horreur dans tous les Kinepolis de Belgique

Halloween, ça se fête aussi, bien sûr, sur grand écran ! Le cinéma d’épouvante est l’un des genres qui cartonne le plus en salle et s’il y a bien un moment dans l’année où on aime se blottir de peur dans les bras de quelqu’un : c’est l’automne ! Si vous kiffez frissonner devant une toile en dévorant un maxi pop-corn : rendez-vous le soir d’Halloween, dans tous les cinémas Kinépolis : c’est leur traditionnel marathon de films d’horreur ! 3 films vont s’enchaîner, 3 films inédits que vous découvrirez en avant-première : de l’exorcisme avec La proie du diable, du fantastique gothique pour Le bal de l’enfer et enfin une maison hantée dans le Londres contemporain pour le mystérieux Lair.

Une nuit d’adrénaline et de frissons ciné jusqu’au petit matin… Le tout agrémenté de boissons et de snack, qui sont compris dans le billet d’entrée !