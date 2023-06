La halle locale de Nandrin vient de renaître : toujours du circuit court mais sous une forme différente

A Nandrin, la halle locale avait fermé en mars dernier. Elle vient de renaître sous une forme différente et novatrice.

Ce point de vente de produits locaux avait été créé par la coopérative Point Ferme à côté de son activité de vente en ligne de paniers. La coopérative a été mise en faillite. Des subsides wallons avaient été alloués au projet. Son coordinateur, le GAL Pays des Condruses, devait trouver quelqu’un qui le relance. Sans cela, il aurait dû rembourser les subsides. Laurent Born, un maraîcher à la tête du Jardin d’Antan à Hody, sur la commune d’Anthisnes, s’est porté candidat et a été choisi pour rouvrir la halle locale. Il a été un des fondateurs de la coopérative Point Ferme et il écoulait une bonne partie de sa production par ce biais. Sachant ce qui fonctionnait ou pas dans le précédent projet, Laurent Born a décidé de lancer le sien avec une nouvelle optique : "La vente en ligne, je pense qu’on était les précurseurs, mais il y en a d’autres qui l’ont compris et donc il y a eu beaucoup de concurrence. Le changement, il est capital. Le bâtiment va servir complètement à la vente et uniquement à la vente sur place. Je pense que le consommateur est toujours plus enclin à faire un achat quand il est face à sa nourriture que s’il doit penser derrière un ordinateur à ce qu’il va manger pendant toute la semaine.".

En magasin, il est évidemment aussi plus aisé de conseiller le client. La halle locale nouvelle formule propose aussi beaucoup plus de choix et des volumes plus importants. Laurent Born relève : "La diversité du Condroz nous offre pas mal de choix : produits laitiers, épicerie, boulangerie, charcuterie, salaisons, fromagerie, crémerie… On a tout ce qu’il faut ici à moins de 30 kilomètres à la ronde.". Il précise encore : "On voudrait que cet espace soit très convivial donc on réserve, ça, c’est dans les projets du mois de septembre, un espace de convivialité pour que les gens puissent s’arrêter et discuter, c’est plutôt l’esprit "halle à la française".".