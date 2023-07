La Halle al’chair, nouvel écrin pour l’accueil des touristes à Namur

Le plus vieux bâtiment en briques de Namur retrouve des occupants ce jeudi 20 juillet 2023. La Halle al’chair, située à deux pas de la confluence, sera désormais le point d’accueil des touristes qui visitent Namur. L’extérieur de ce bâtiment datant de la fin du XVIe siècle et autrefois dédié à la corporation des bouchers et charcutiers, avait été rénové récemment. Un chantier de deux ans et de 3,4 millions d’euros. Restait à aménager l’intérieur. C’est désormais chose faite… Avec quelques semaines de retard. L’office du tourisme de la ville y a installé, au niveau de l’entrée, un vaste espace d’accueil avec, dans les présentoirs, toutes les brochures détaillant les lieux d’intérêts de la ville, mais également des "produits de bouche" typiquement namurois. Egalement présentées des œuvres d’art et d’artisanats, rappelant les différents musées à visiter dans la ville.