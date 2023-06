"La Haine" va avoir droit à une adaptation très surprenante

Sorti en 1995, "La Haine" a marqué toute une génération. Encore aujourd'hui, le long-métrage de Mathieu Kassovitz résonne avec l'actualité. En 2020, le réalisateur partageait à l'AFP sa volonté de faire découvrir son œuvre en comédie musicale.

Ce dimanche 25 juin, Mathieu Kassovitz, également réputé pour son rôle dans "Le Bureau des Légendes", a annoncé sur Instagram qu'il travaillait d'arrache-pied sur ce projet et qu'il devrait être prêt pour l'année prochaine. "Je voulais adresser le hashtag #lahaine2024 qui circule sur les réseaux sociaux pour confirmer qu'effectivement, ça fait 2 ans qu'on travaille sur un nouveau projet de 'La Haine', pas au cinéma mais en live : un mélange de cinéma et de spectacle qu'on est en train de monter pour les Zenith de France, fin 2024", a-t-il déclaré. Il a révélé que le premier spectacle se jouera à la Seine Musicale, une salle proche de Paris.

Le cinéaste français se doute que cette annonce va en inquiéter plus d'un, c'est pourquoi il a tenté de rassurer ses fans en promettant qu'il travaillait avec des personnes très talentueuses d'horizons différents pour faire une adaptation fidèle à son œuvre originale. "Je sais que ça va faire grincer des dents. J'en ferais aussi partie (de ces gens inquiets) si on me parlait de ce projet vu de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, on fait quelque chose de vraiment très respectueux", a-t-il affirmé. Si ça fait bientôt 30 ans que le film est sorti, il estime avoir encore des choses à dire et que son spectacle a du sens.

Si le projet vous intéresse, sachez que le casting est ouvert dès maintenant et qu'il durera tout l'été. Mathieu et son équipe sont à la recherche de "gens capables de tout faire ; des artistes qui chantent, dansent, rappent et évidemment, qui jouent la comédie". Ils veulent trouver du sang neuf, des personnes issues de la nouvelle génération pour interpréter le mythique trio de Saïd, Hubert et Vinz. Pour y participer, le réalisateur français invite à ne pas rater les hashtags et les posts sur les différents comptes associés.

"Commencez à jaser, en bien et en mal, ça ne nous dérange pas, on sait ce qu'on fait... On va délivrer, comme on dit", conclut-il, avant d'ajouter : "Et en attendant, nique sa mère au maire", en référence à l'une des répliques cultes du film.