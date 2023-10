"La Haine" en comédie musicale : les premières dates annoncées

En juin, Mathieu Kassovitz, annonçait que son film "La Haine" allait être adapté en comédie musicale. En vidéo, il expliquait qu’il travaillait sur ce projet depuis deux ans et qu’il devrait être prêt pour fin 2024. Il a tenu à rassurer les plus sceptiques et leur a promis que tout avait été fait dans le respect de l’œuvre.

Entre-temps, début septembre, l'interprète de Guillaume Debailly dans "Le Bureau des Légendes" a eu un accident de moto. Il a expliqué ce qu'il s'était passé et a montré ses blessures. Depuis, il n’était plus vraiment sur les réseaux sociaux. Il a récemment fait son retour pour donner plus de détails concernant la comédie musicale.

On sait désormais qu’elle s’appellera "La Haine : Jusqu’ici rien n’a changé" et qu’elle paraîtra presque 30 ans après la sortie du film culte, à partir du 10 octobre 2024. Si cela vous intéresse, les tickets seront mis en vente dès le 20 octobre. La troupe devrait se produire dans plusieurs Zénith de France, le premier étant la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, comme l’annonce Charts in France.

Mathieu Kassovitz n'a pas précisé s'il s'agissait d'une suite ou d'un remake de l'histoire de Vinz, Saïd et Hubert.