La gynécologie du sport, une spécialisation encore peu connue

Au programme de cette visite médicale : tests d’efforts sur un tapis roulant, exercices de souffles, et check-up de routine. Un examen d’une quarantaine de minutes pour s’assurer que les jeunes sont en bonne santé. Mais en plus de ce contrôle classique, les filles et jeunes femmes qui le souhaitent ont également pu discuter avec une gynécologue du sport. Une discussion qui a permis de briser les tabous, et d’amener le sujet sur la table. Tant pour les sportives, que pour le club. Car la pratique intensive du sport peut créer des problèmes chez les femmes.

Marie, une jeune nageuse de haut-niveau de 19 ans, en a fais les frais : "Ca m’a porté des préjudices au niveau de mes règles. J’avais beaucoup de retards. Je ne savais pas qu’il y avait un lien avec la pratique intensive du sport. Je pensais juste que j’étais la seule à avoir ce problème".

En réalité, selon Suzette Da Costa, gynécologue du sport, le sport intense peut provoquer différents types de problèmes : "Ca peut être, d’un point de vue intime, des irritations vulvaires. Mais cela peut parfois être des problèmes un peu plus graves liés à des problèmes d’anorexie ou de carence alimentaires. Cela peut mener à des aménorrhées, des absences de règles. Et si ce n’est pas traité rapidement, au fil des mois et des années, cela va impacter la densité osseuse de la sportive. Et donc cela pourrait déboucher sur des problèmes d’ostéoporose plus important et plus précoces".

Sont particulièrement à risque : les sports où l’apparence corporelle ou l’esthétique est importante, comme la gymnastique ou la natation synchronisée, mais aussi les sports à catégorie de poids, comme le judo et les autres sports de combats.