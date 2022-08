La guitariste Nita Strauss n’a pas officiellement quitté le Alice Cooper Band

La guitariste Nita Strauss, qui a récemment rejoint le groupe de Demi Lovato, précise qu’elle n’a pas officiellement quitté le Alice Cooper Band.

Le 12 juillet dernier, alors qu’on l’avait encore vue sur scène aux côtés d’Alice Cooper lors du dernier Graspop Metal Meeting en date, la guitariste Nita Strauss annonçait qu’elle quittait le groupe d’Alice Cooper pour se tourner vers d’autres projets.

Mais, sans faire marche arrière pour autant, elle précise maintenant qu’elle n’a pas explicitement annoncé une séparation et que son départ est un simple hiatus.

Dans une nouvelle interview, Nita Strauss explique qu’Alice Cooper et le groupe l’ont emmenée à un "dîner d’hiatus" après son dernier concert avec eux, et que nous pourrions donc nous attendre à la revoir avec eux un jour.

"C’est intéressant que tout le monde dise que c’est un départ, parce que je n’ai pas nécessairement l’impression d’être partie. J’ai pris un peu de recul et je me retire de cette tournée, mais je ne pense pas que quiconque ait jamais utilisé le mot " quitter ". "

" Et lors des derniers concerts avec Alice, nous avons partagé ce qu’il a appelé un " Hiatus Dinner " pendant lequel il m’a dit "Nous te souhaitons le meilleur, nous t’aimons, tu es la bienvenue quand tu veux ". La porte n’est pas fermée et selon le calendrier de l’année prochaine, j’aurai peut-être la chance de revenir, peut-être pas. Mais ce n’est certainement pas aussi définitif pour moi (ni pour les membres du groupe d’Alice et du cercle proche) que cela a été compris. "

La guitariste de 35 ans travaillait avec Alice Cooper depuis 2014, en remplacement d’Orianthi, la musicienne australienne qui avait accompagné Michael Jackson. Elle avait rejoint le band pendant la gigantesque tournée avec Mötley Crüe et avait été recommandée à Alice Cooper par l’ancien bassiste et frontman de Winger, Kip Winger.