La guitare sur laquelle Dave Grohl (Foo Fighters) jouait "Monkey Wrench" est en vente

La guitare sur laquelle Dave Grohl jouait dans le clip de " Monkey Wrench " des Foo Fighters va être proposée aux enchères le mois prochain.

La Gretsch blanche White Falcon pourrait atteindre les 35 000 euros lors de cette vente prévue le 7 septembre au Gardiner Houlgate, à Corsham, dans le Wiltshire.

Cette guitare appartenait au départ à son collègue de Nirvana et des Foo Fighters, Pat Smear, et avait été utilisée en 1995 sur l’album The Colour and the Shape.

Autre item ajouté à la vente aux enchères en plus de la guitare : une photo polaroïd de Drew Barrymore jouant sur cette guitare, et prise par Pat Smear.

Le responsable de la salle de vente Luke Hobbs explique: "" Monkey Wrench " a été le single qui a permis au groupe de se faire connaître et c’est aussi le premier avec le batteur Taylor Hawkins, décédé tragiquement en mars. Je m’attends à un grand intérêt au niveau mondial pour cette vente. C’est vraiment une occasion attractive pour les fans et les collectionneurs. "