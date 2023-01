La guitare "Fromage Suisse" de Steve Vai retrouvée dans un grenier

Coup de chance, Iván Gonzáles Acosta a identifié l’instrument et a posté la photo sur Jemsite, un forum ouvert aux fans d’Ibanez, sous le titre " J’ai trouvé la guitare perdue de Steve Vai", et faisant appel à la communauté pour entrer en contact avec le musicien.

La photo a été vue par l’associé Mike Meske, et les dispositions ont pu être prises pour rendre à Steve Vai son objet perdu.

"Mike connaît l’histoire et les spécificités de toutes mes guitares ", a écrit Steve Vai. "Mike a pris contact avec Ivan et peu de temps après, nous avons fixé un rendez-vous avec Mike, Doug MacArthur [technicien guitare de Steve Vai) et moi-même. Merci à Mike pour sa vigilance qui m’a permis de ramener ma guitare à la maison. "

"L’état de la guitare est incroyable, c’est comme si elle n’avait jamais été sortie de son étui en 36 ans. Les couleurs sont intactes et le manche en très bon état. Merci Ivan pour cette gentille attention et de m’avoir permis de récupérer cette pièce de mon histoire. C’est comme retrouver un vieil ami avec qui je n’aurais pas jammé depuis trop longtemps. Je pense que nous allons faire un incroyable sandwich Suisse jambon fromage ensemble. "

La semaine dernière, Steve Vai faisait partie des nombreux grands noms à rendre hommage à Jeff Beck.