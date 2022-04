La guitare de Smells Like Teen Spirit et une voiture de Kurt Cobain aux enchères !

De nombreux objets ayant appartenu au défunt chanteur de Nirvana vont passer aux enchères le mois prochain. Mais les deux choses les plus prisées sont sans aucun doute la guitare utilisée par Kurt Cobain dans le clip de Smells Like Teen Spirit, ainsi que la voiture "Dodge Dart 1965", qui aurait été conduite par ses soins.

La guitare devrait culminer entre 600 et 800.000 dollars. Dans sa dernière interview donnée au magazine " Guitar World ", Cobain expliquait que " ce genre de guitare pour gaucher, et de bonne qualité, est rare. La " Fender Mustang " reste ma préférée, et j’en ai même possédé deux. "

Quant à la voiture, elle est sans doute la seule conduite par Cobain encore existante. Il l’avait achetée 2500 dollars alors qu’il tutoyait déjà les sommets mais ne voulait rien qui le fasse passer " pour une star ". Courtney Love, elle, voulait du plus luxueux mais n’avait pas été entendue… Le prix des enchères pourrait monter jusque 600.000 dollars.

Parmi les autres objets en vente, on recense aussi un portrait de Michael Jackson peint par Cobain et une planche de skateboard où il avait dessiné le Eddie de Iron Maiden période " Killers ".