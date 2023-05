La guerre vue par les artistes ukrainiens

Non loin de là, dans la galerie Pinchuk Art Center de Kiev, Maksym Khodak, 21 ans, visionne l’œuvre qu’elle a réalisée avec deux TikTokeurs réputés qui ont accepté de l’accompagner dans la ville de Kharkiv, dans l’Est, déchirée par la guerre.

Ils y ont passé plusieurs jours en octobre, sous les bombes.

Les TikTokeurs, Roman et Viktoriya, venaient de l’ouest de l’Ukraine et n’avaient jamais fait l’expérience de combats aussi violents.

"Vous devenez paranoïaque à l’idée que vous risquez d’être bombardé, même couché dans votre lit", explique Roman.

Le montage vidéo qu’ils ont créé s’affiche simultanément sur trois écrans distincts. On y voit des mèmes, comme l’ex-Premier ministre britannique Boris Johnson dansant avec un sabre laser ou des jeux sur lesquels on prend pour cible des "orcs" russes, en référence aux créatures maléfiques et cruelles qui constituent l’armée des ténèbres dans l’univers de J.R.R. Tolkien, l’auteur du "Seigneur des anneaux".

"J’ai voulu réfléchir à ce que pourrait être le nouveau langage politique, c’est-à-dire la manière de parler à ma génération", a déclaré M. Khodak, qui encourage les jeunes blogueurs à faire de même, inventant leur manière pour parler de l’Ukraine à leur génération.

Roman compare ainsi la Russie dans son rapport à l’Ukraine comme "une ex toxique" qui vous "mitraille".

"Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec le passé", conclut-il.