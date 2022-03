La guerre va-t-elle accélérer l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne ?

La négociation d’adhésion est plus ou moins longue (elle dure depuis vingt ans pour la Turquie) et tourne autour de 35 chapitres qui représentent l’acquis communautaire que le pays candidat doit intégrer, par exemple la libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, voire l’agriculture ou encore le pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux.

La procédure est lourde : aucune négociation sur un chapitre n’est clôturée tant que chaque gouvernement n’est pas satisfait des progrès réalisés par le candidat et l’ensemble du processus de négociation n’est définitivement conclu que lorsque chaque chapitre est refermé.