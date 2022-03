La guerre se raconte en douceur et en images à travers deux magnifiques bandes dessinées

Commandé par le New York Times à un journaliste, "Bienvenue dans votre nouvelle vie" (Editions Buchet Chastel) est un reportage graphique qui a reçu le Prix Pulitzer du dessin de presse. La bande dessinée suit le parcours de réfugiés syriens sur une période de trois ans (2016-2019).

Pour ce faire, Jake Halpern et Michael Sloan ont suivi deux familles. Cette bande dessinée est une vision de l’intérieur de ce qui se passe lorsqu’une famille se retrouve complètement déracinée dans un pays bien loin du sien. Témoignage fort et puissant, "Bienvenue dans votre nouvelle vie" revient sur les moments forts du parcours des migrants tels que le départ de chez soi ainsi que l’arrivée dans le nouveau pays. Fenêtre ouverte sur une réalité malheureusement bien actuelle, ce reportage montre les moments de générosité et de solidarité mais également la réticence qu’ont certains citoyens à accueillir "l’Autre".