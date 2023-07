La guerre est déclarée entre le manager de la Groupama-FDJ et le patron de la Jumbo-Visma : "Qu’il ferme sa gueule !"

Un clash improbable a éclaté vendredi entre Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, et Richard Plugge, le patron de la Jumbo-Visma, à trois jours de la fin du Tour de France 2023.

Tout est parti d’un entretien de Richard Plugge, qui s’est exprimé dans les colonnes de l’Équipe sur les soupçons de dopage qui traînent autour de Jonas Vingegaard depuis son incroyable performance sur le chrono.

Après avoir défendu son équipe et son leader danois, le boss de la formation néerlandaise a, à la surprise générale, chargé la Groupama-FDJ, sans la citer.

"On était avec une équipe française à notre hôtel durant la journée de repos (lundi, veille du contre-la-montre). On voyait des coureurs boire des grandes bières. L’alcool, c’est du poison, et surtout quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l’être encore plus. Au début de la dernière semaine du Tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Nous, personne n’a bu d’alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc c’est tout un ensemble. On peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions. Mais il faut aussi montrer l’autre côté. Parce que ça explique aussi une partie des différences, pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres".

Des propos qui ont évidemment fait réagir Marc Madiot, le manager de l’équipe française.

"C’est minable, pitoyable, petit, honteux. Qu’il ferme sa gueule. Qu’il ferme bien sa gueule ! Le jour de repos il y a traditionnellement un pot avec l’encadrement. Le staff a bu des bières. Mais les coureurs seulement des Perrier. Le lendemain aucun n’a loupé son chrono. Le surlendemain j’ai quatre gars dans l’échappée. Je ne vais pas m’abaisser à l’appeler. Je suis au-delà de la colère. En plus je suis sûr qu’il m’en veut personnellement car on n’est pas d’accord dans l'AIGCP (NDLR : association internationale groupes cyclistes professionnels). Minable, minable minable…", a-t-il expliqué au Parisien.

Ambiance…