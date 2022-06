La guerre en Ukraine va-t-elle relancer la consommation du charbon ?

Le gouvernement allemand a annoncé samedi qu’il allait davantage utiliser ses centrales au charbon pour produire de l’électricité. Le but est de sécuriser son approvisionnement en énergie, menacé par la crise du gaz apparue depuis la guerre en Ukraine. Et ce dans la perspective de l’hiver prochain. D’autres pays suivent une voie qu’ils jugent réaliste, quitte à rendre plus lointains les objectifs climatiques.

L’annonce allemande a surpris, alors que ce pays comptait sur les centrales au gaz pour compenser la fermeture (décidée en 2011) de toutes ses centrales nucléaires au plus tard à la fin de 2022. Certes, lorsque le gouvernement allemand a annoncé qu’il voulait abandonner le charbon d’ici à 2030, il avait indiqué que les centrales au charbon restantes ne devaient servir qu’en dernier recours. Pour son énergie, l’Allemagne est dépendante du gaz russe. Et Gazprom a dernièrement réduit les flux de gaz qui sont acheminés par les gazoducs de Nord Stream 1 : ils ne sont plus qu’à 40% de leur niveau habituel. Toutefois, dans le même temps, l’Allemagne assure qu’elle maintient son objectif de sortir définitivement du charbon en 2030.

Le CITEPA (Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique) avait recensé en 2019 une douzaine de pays européens qui ont décidé d’une sortie progressive des centrales à charbon d’ici 2030 (Royaume-Uni, Irlande, France, Italie, Portugal, Danemark, Suède, Finlande, Grèce, Autriche, Slovaquie, Hongrie). Mais ces derniers jours, face à la crise du gaz russe, outre l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Bulgarie, l’Italie et le Royaume-Uni envisagent de recourir davantage au charbon dans les prochains mois. A ces pays, il faut ajouter la Pologne et la Tchéquie. Ces pays seraient actuellement au nombre de 22. Déjà en 2021, la production et la consommation de charbon étaient en hausse.