La guerre en Ukraine, une opportunité pour la politique de défense commune de l’Union européenne

"Dans le passé, l’Union européenne pouvait mener des actions de coopération militaire qui s’inscrivaient dans une sorte de coopération à long terme, précise Federico Santopinto. Maintenant avec cette nouvelle Facilité européenne pour la Paix, elle peut agir en matière d’assistance militaire et d’aide militaire, un peu comme le font les Etats nations, et donc en cela ce nouvel outil peut être considéré comme un véritable tournant dans la politique européenne, et même dans le processus d’intégration européenne, parce qu’elle intègre des compétences qui lui permettent d’agir dans un théâtre géopolitique de façon similaire à ce que font les Etats nations […] cela donne une marge à l’Union européenne de 360 degrés. L’Union européenne peut faire plus ou moins tout ce que les Etats membres décident de faire, elle n’a plus de limites, plus de contraintes.

Car, précise le spécialiste, avant ces nouvelles réglementations, les contraintes étaient multiples dans le domaine de la défense européenne : impossibilité de transférer des armes létales, interdiction de transférer des armes même non létales à d’autres entités que des organisations multilatérales, et non par voie bilatérale à des Etats… "Maintenant ces contraintes ont été levées, et l’Union européenne peut faire tout ce qu’elle veut. En cela elle acquiert un pouvoir discrétionnaire qui ressemble plus celui d’un Etat nation, qu’à celui d’une organisation régionale."

Un tournant donc, et le début d’une certaine "Europe de la Défense": cette crise a permis d’une certaine manière de dépasser certains blocages "psychologiques et culturels", selon Federico Santopinto, des blocages qui empêchaient les Etats membres de l’Union de se départir de leurs compétences exclusives sur tout ce qui concerne le domaine de leur propre armée nationale. En réalité, la guerre en Ukraine a été un choc pour les Européens. Ils ont découvert le sous-équipement criant des forces armées en Allemagne et leur dépendance militaire envers l’Organisation du traité de l’Atlantique nord et les Etats-Unis. Ils ont décidé d’accélérer leurs investissements pour combler les lacunes de leurs capacités.

L’Allemagne, la Belgique et le Danemark ont annoncé des augmentations substantielles de leurs dépenses de défense. Ces trois pays renâclaient à respecter l’engagement pris au sein de l’Otan de consacrer 2% de leur PIB à la défense.

"La peur de la guerre est très différente entre les pays. Pour la France, elle semble loin. Mais ce n’est pas vrai. Des missiles Iskander sont déployés aujourd’hui au Bélarus et la menacent", a averti jeudi le président français Emmanuel Macron. Ces missiles balistiques peuvent être dotés d’une tête nucléaire.

Au terme d’une discussion difficile de plusieurs heures, les dirigeants européens ont approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi une déclaration commune par laquelle ils s’engagent à "augmenter substantiellement leurs dépenses de défense" afin "d’accroître leur capacité d’agir de manière autonome" et "d’assurer leur assistance mutuelle".

Dépasser les anciens blocages ne veut cependant pas dire que, sur la table, il y ait les contours d’une armée européenne : "Il ne s’agit pas de créer une armée européenne qui se substituerait aux armées nationales, car il faudrait pour cela avoir un Etat fédéral, et les Etats européens ne sont pas prêts à faire ce pas." Par contre, en parlant de Défense européenne, "on veut par créer des forces multinationales, que les Etats-membres fourniraient, et qui seraient menées et décidées par l’Union européenne, avec le cas échéant un commandement européen comme il y en a un au niveau de l’OTAN. Il s’agirait donc d’une capacité de l’Union européenne à agir en complémentarité par rapport à l’OTAN, mais aussi d’agir lorsque l’OTAN, ou les Etats-Unis ne veulent pas agir. C’est ce qu’on appelle l’autonomie stratégique."