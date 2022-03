La guerre en Ukraine, une aubaine pour les producteurs américains de gaz de schiste ?

Côté désavantages pour le pays importateur : les coûts du transport, mais aussi ceux de la regazéification, qui devra se réaliser dans des usines ad hoc.

Mais le problème le plus important, du côté américain, est celui du coût environnemental. Selon l’EIA, l’Energy information administration, site officiel de données sur l’énergie américaine, le gaz de schiste représentait 79% de la production de gaz américain en 2020. Mais ce gaz s’obtient en fracturant la roche par de fortes pressions d’eau, pour que le gaz remonte à la surface. Une méthode de forage dévastatrice : "L’extraction laisse une roche ‘morte’, explique Anna Créti, économiste de l’énergie à Paris Dauphine, directrice scientifique de la chaire Économie du Gaz Naturel et de la Chaire Économie du Climat, citée par Challenges, L’équilibre de l’écosystème géologique est très endommagé". Par ailleurs, le méthane est un puissant gaz à effet de serre.

L’administration Biden a d’ailleurs mis des règles extrêmement strictes pour l’exploitation du gaz de schiste.

Dans ce contexte, les militants écologistes aux Etats-Unis dénoncent les profits des majors pétrolières qui enflent avec les cours. "Les dirigeants de ces compagnies sont en train de tirer profit de la guerre", a affirmé l’organisation non gouvernementale Friends of the Earth. Cela montre "clairement que, bien qu’ils se plaignent des politiques environnementales de Joe Biden, leur objectif est de se remplir les poches", affirme l’organisation.

Du côté des pétroliers, on a par contre intégré la difficulté de pousser plus haut la production : "Nous sommes dans une situation très difficile" a expliqué la présidente de la compagnie d’exploration pétrolière Occidental Petroleum Corporation, Vicki Hollub. "Avec les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, toute tentative d’augmenter la production aujourd’hui à un rythme rapide, est extrêmement ardue", a-t-elle souligné.

Difficile donc de prédire si le gaz de schiste (et l’huile de schiste) américain envahira l’Europe et fera le bonheur des entreprises US. Reste que les choses changent. Alors que les pays européens se refusent à s’engager dans l’extraction du gaz de schiste, un premier pas en ce sens a été fait par le Premier ministre Boris Johnson. Ce dernier n’a pas écarté une levée du moratoire sur la fracturation hydraulique au Royaume-Uni. Le ministre britannique de l’Industrie et de l’Energie, Kwasi Kwarteng, affirmait même en début de semaine que la position du gouvernement avait toujours été que l’extraction de pétrole et gaz de schiste était possible dans le pays si elle pouvait se faire "en sécurité".