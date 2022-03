La guerre en Ukraine risque de déclencher "un ouragan de famines"

L’importance de pays comme la Russie ou l’Ukraine dans la production de denrées alimentaires entraîne des hausses de prix alors que la pénurie n’est pas encore déclenchée. Dans le journal de l’Afrique, Ghizlane Kounda a reçu Olivier de Schutter, le rapporteur spécial des Nations-Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains. Il estime que la coupure de l’approvisionnement en hydrocarbures et en céréales depuis les pays belligérants en est un facteur important mais pas le seul.

"La Russie a annoncé le 4 mars qu’elle suspendant l’exportation d’engrais fertilisants. Par conséquent on s’attend que les récoltes à l’avenir soient plus faibles. Par ailleurs, en Ukraine, c’est la période des semis et les ports de la Mer Noire sont bloqués. Il y a 6 millions de tonnes de blé qui ne sont pas exportées d’Ukraine. […] On a des goulots d’étranglement et une rupture des chaînes d’approvisionnement. Cela déclenche une spéculation autour des prix des denrées alimentaires qui produit un effet de panique sur les marchés. Les marchés anticipent des pénuries et, finalement, cela devient une prophétie autoréalisatrice. Les gouvernements ont tendance à réduire leurs exportations, à constituer des stocks, les traders, eux-mêmes, ont tendance à spéculer sur la hausse des prix, et donc à ne pas écouler leurs productions et finalement, même si on n’est pas dans une situation de pénurie physique. Même si les stocks étaient bons à la fin de l’année 2021, on est dans une situation où beaucoup d’acteurs limitent les ventes et cherchent à accumuler des réserves dans l’attente d’une augmentation continue des prix. Et c’est ça la spéculation. C’est cela dont on est menacés, aussi bien au niveau micro par les traders ou au niveau macro par les gouvernements."