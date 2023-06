La guerre en Ukraine, principale cause de l’inflation en Europe ? Certaines entreprises sont aussi responsables

Ce phénomène a un nom : la "greedflation". Une contraction de "cupidité" (greed en anglais) et "inflation" qui décrit la pratique des entreprises à gonfler leurs prix dans le but d’augmenter leurs profits de façon disproportionnée.

Ce terme a vu le jour dans le contexte d’inflation élevée qui a caractérisé l’année 2022. L’inflation a d’abord été alimentée par la flambée des prix de l’énergie, avant de se propager à mesure que d’autres coûts grimpaient également.

Les hausses de prix sont devenues "normales" en ce qu’elles ont le plus souvent été acceptées par les clients. Les entreprises ont alors surfé sur cette acceptation globale pour augmenter leurs marges bénéficiaires, au-delà du niveau justifié par l’escalade de leurs propres coûts.

Une spirale qui pourrait appauvrir tout le monde.

Se pose alors une question. Comment ces entreprises sont-elles en mesure d’accroître leurs marges bénéficiaires sans subir de pertes significatives de parts de marché ? Pour la Banque centrale européenne (BCE), la réponse se trouve dans la logique actuelle du marché : la demande dépasse l’offre dans de nombreux secteurs.

"L’augmentation de la demande de certains biens et services après la pandémie a rencontré les contraintes d’offre généralisées des entreprises qui ont du mal à se procurer suffisamment de matières premières, de biens intermédiaires, d’équipements et de main-d’œuvre. Les prix élevés des intrants (par exemple pour l’énergie) ont également permis aux entreprises d’augmenter plus facilement leurs marges bénéficiaires, car il est plus difficile de déterminer si les prix plus élevés sont dus à des coûts plus élevés ou à des marges plus importantes", pointe la BCE.

Ce contexte fait craindre à la Banque centrale européenne une "spirale des prix", entre les revendications salariales des travailleurs et la volonté des entreprises de protéger leur marge bénéficiaire face à la hausse des coûts. Une spirale "qui pourrait appauvrir tout le monde", estime Oscar Arce, le directeur général des questions économiques à la BCE.

Pour pallier ce phénomène, le FMI invite les dirigeants à mener des politiques macroéconomiques "rigoureuses" afin de limiter la demande.