La guerre en Ukraine présente "des risques potentiellement significatifs pour la stabilité financière", prévient la BNB

La guerre en Ukraine présente des risques potentiellement significatifs pour la stabilité financière en Belgique, a averti mardi la Banque nationale dans son rapport annuel en la matière. Une réduction de la croissance économique et une hausse de l'inflation (énergétique) pourraient en effet avoir une incidence significative, met-elle en garde.

Le secteur financier belge n'est cependant pas sorti affaibli de la pandémie et jouit d'une position de solvabilité solide. Il est donc à même d'absorber des chocs potentiellement importants, relève, plus positivement, la BNB.

Expositions directes limitées

Les expositions directes du secteur financier belge à des contreparties établies en Ukraine, en Biélorussie ou en Russie ou directement liées à cette région sont très limitées : fin 2021, cela représentait 0,1% des créances pour le secteur bancaire belge et 0,01% pour celui de l'assurance, selon la Banque nationale. Bien loin de pays comme le Royaume-Uni (plus de 14 milliards de dollars de créance), la France (plus de 10 milliards) ou l'Italie (plus de 9 milliards).