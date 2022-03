La guerre en Ukraine peut-elle remettre le feu aux poudres dans les Balkans ? C'est une question qui se pose alors que l'invasion Russe est toujours en cours.

Les Balkans sont un autre point chaud du continent. C'est en Bosnie Herzégovine que l'inquiétude est la plus grande. Dès le début du conflit, on a vu les habitants faire des provisions de farine et d'huile, par exemple.

L'invasion rappelle de douloureux souvenirs dans ce pays dont les bombardements des villes avait fait des milliers de morts.

Des questions se posent dans ce pays où les poussées sécessionistes ont refait surface.

Le point sur la situation avec Simon Rico.