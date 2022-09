La guerre en Ukraine perturbe les nouvelles routes de la soie qui relient Liège à la Chine

Les arrivées de trains chinois ont diminué de 40 %, mais il n'y a pas d'impact, pour l'instant, sur l'emploi à Liège, explique Vincent Brassinne, l’administrateur-délégué de Liège Logistics Intermodal : "Actuellement, on tourne avec les équipes habituelles. Vu les activités variées, on essaie de repositionner certains profils sur d’autres terminaux. Pour le moment, cela n’a pas d’impact sur le personnel et on fait tout pour que ce soit le moins impactant évidemment".

Les activités logistiques liégeoises dépendent de plus en plus de la géopolitique. Et on sait que les Chinois, quand ils font du commerce, n'aiment rien autant que la stabilité.