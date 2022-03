La guerre en Ukraine menace l'Amérique latine d'une grande crise, selon le président du Costa Rica

Le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, a mis en garde jeudi dans un entretien à l'AFP contre une "grande crise" potentielle en Amérique latine du fait de la guerre en Ukraine.

"L'invasion, contraire au droit international, provoque évidemment mort et douleur en Ukraine, mais a aussi le potentiel de créer une grande crise en Amérique latine", et plus largement dans "le monde en développement" a déclaré M. Alvarado, présent en France à l'occasion d'un tournée européenne à Paris et en Espagne.