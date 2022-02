La guerre en Ukraine expliquée aux enfants

Le 24 février 2022 est un jour sombre pour le monde. Le président russe Vladimir Poutine a lancé une opération militaire en Ukraine car ce pays veut se rapprocher de l’Europe et des idées occidentales comme les nôtres, ce qui ne plait pas du tout à la Russie.

Les Ukrainiens apeurés s’organisent en se regroupant dans des logements sécurisés ou sous terre dans le métro. D’autres ont décidé de fuir la guerre et de rejoindre les pays amis voisins comme la Pologne ou la Finlande.

Mais au fait, c’est quoi, une guerre ?

Une guerre, c’est quand deux camps s’affrontent pour défendre des territoires, pour de l’argent ou des idées, ou pour avoir plus de pouvoir. Ces deux camps peuvent regrouper un ou plusieurs pays pour être plus forts. Dans l’Histoire, il y a eu deux guerres mondiales de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945. On dit qu’elles sont mondiales parce qu’elles ont concernés plusieurs pays en même temps et qu’elles ont fait des millions de morts.

Se dirige-t-on vers une guerre mondiale ? Que vont faire les autres pays ?

Non : la Russie veut envahir des régions de l’Ukraine mais les pays occidentaux ne comptent pas envoyer leurs armées là-bas.

A la place, la communauté internationale et les grandes puissances comme les Etats-Unis ont décidé de punir économiquement la Russie et Vladimir Poutine. La Russie ne pourra plus vendre ses produits comme avant et sera privée de nombreux biens qu’elle achète d’habitude.

Pourquoi les relations sont tendues entre l’Ukraine et la Russie ?

Il y a 100 ans, la Russie et d’autres pays comme l’Ukraine formaient un très grand territoire : l’URSS ou Union des républiques socialistes soviétiques.

En 1991, ce vaste territoire s’est morcelé en plusieurs pays dont, entre autres, la Russie et l’Ukraine.

Pour Vladimir Poutine, certains territoires ont un lien fort avec la Russie, en particulier, à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, les régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk où une grande partie de la population se sent culturellement russe. Pendant de nombreuses années, Vladimir Poutine a placé des militaires russes à la frontière de l’Ukraine.