La guerre en Ukraine entraîne-t-elle un sentiment anti-russe en Belgique ?

Très active sur les réseaux sociaux, elle a reçu dernièrement des messages et commentaires agressifs et haineux. "La plupart des messages disent que je dois mourir, explique-t-elle, juste parce que je suis russe. Ils disent que je dois être condamnée pour cela alors que je n’ai rien fait de mal."

Elle est choquée, elle ne peut pas envoyer d’argent ni de cadeaux à sa famille en Russie, et cela aussi la rend très triste, même en colère.

La jeune femme a peur de ne plus être engagée nulle part à cause de son accent et de ses origines. D’ailleurs, elle ne se sent plus en sécurité aujourd’hui dans notre pays. "Pour moi, c’est très triste que dans un pays démocratique comme la Belgique, je ne me sente pas en sécurité pour le moment. C’est pour cela que je dois cacher mon visage et mon nom. C’est parce que j’ai peur."

"Une amie russe à moi était au restaurant à Anvers avec des mais russes, et ils parlaient russe ensemble, raconte-t-elle. Des hommes ukrainiens sont venus, et ils ont commencé à devenir agressifs. Et donc oui j’ai peur".