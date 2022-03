La guerre en Ukraine aura un impact considérable sur les entreprises wallonnes, prévient Willy Borsus

"À ce stade, ce sont toutefois les conséquences majeures sur les marchés mondiaux qui impactent de facto les entreprises wallonnes", avec des incertitudes sur "l'évolution du prix des matières premières et de l'énergie en particulier", a souligné Willy Borsus, en rappelant par ailleurs la création, le mois passé, d'une task force wallonne composée entre autres de l'Awex et de la Sogepa. Cette dernière s'est réunie à trois reprises et a listé les entreprises wallonnes qui importent et exportent des biens et services en Russie et en Ukraine.

"En termes de mesures spécifiques de soutien économique, nous allons également, avec nos outils financiers wallons, étudier les mesures qui pourraient être prises pour soutenir les entreprises touchées indirectement par le conflit", a encore affirmé le ministre.

Ce dernier a enfin évoqué la situation de l'entreprise sidérurgique NLMK à La Louvière, financée par des capitaux russes et wallons. "En tant qu'actionnaire de cette entreprise, le gouvernement régional suit de près la situation", a-t-il expliqué. "Dans le cadre de la concertation intra-belge préparatoire aux décisions européennes, il a ainsi été demandé aux Affaires étrangères d'être particulièrement attentives à la sauvegarde de la fourniture des produits semi-finis depuis Lipetsk jusqu'à la Belgique, ainsi qu'à la sauvegarde des responsables russes de la chaîne de décision. Des dispositions ont également été prises pour sécuriser les flux financiers et limiter, du moins pour un certain temps, la dépendance de la filiale belge de l'entité russe", a conclu Willy Borsus.