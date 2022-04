La guerre en Ukraine à travers le regard du Lieutenant-Colonel Pavlo Bohush, premier officier ukrainien élève à l'Ecole Royale Militaire

Et puis il y a cette question épineuse: l' Ukraine membre de l' OTAN?

PB : “ Poutine s'est toujours opposé à cette idée. Le Ministre russe des Affaires Etrangères Lavrov a comparé notre situation à la Finlande ou à la Suède. C'est à remarquer parce que ces deux pays sont membres de l' UE."

E spérez -vous que des négociations de paix puissent avoir lieu dans un futur proche ?

PB : “Il y aura un tas de choses sur la table : la Crimée, les républiques semi-indépendantes à l 'Est, le désarmement, la neutralité...Mais soyons clairs dès le début : pas question de céder un mètre carré de notre territoire. Donc pas de corridor dans le Sud entre La Russie et la Crimée, pas de scission entre un Ukraine de l 'Est et de l' Ouest. L' occupation de Marioupol par exemple ne peut être que temporaire."

Et un désarmement? Ou un statut neutre pour votre pays?

PB : “Idée folle ! Pour moi, on va se battre jusqu' à la victoire finale. Vraiment, on va résister à l' agression jusqu’à la dernière balle dans nos fusils. Vous savez, on a raison sur le plan juridique aussi bien que sur le plan moral. On défend notre terre natale, notre peuple. Et on gagne: pendant le premier mois du conflit la Russie a souffert de pertes matérielles et en personnel aussi importantes que pendant les 10 années de la guerre en Afghanistan.

A l’époque où l'Ukraine faisait partie de l'Union Soviétique, nous étions un des plus grands pouvoirs nucléaires dans le monde entier. Dans les années nonantes, nous avons abandonné cette capacité atomique en échange des garanties de sécurité fournies par la Russie, les Etats Unis et le Royaume Uni. Où en sommes-nous aujourd'hui?

Et puis il y a ces accusations de Poutine affirmant que les nazis sont au pouvoir à Kiev. Quelle grossièreté ! It's just fake news! Russian propaganda and paranoia !!!”

U ne o pération de Paix sous l' égide de l 'ONU est -elle envisageable ?

PB : “Comme officier j'ai pu participer à des opérations de paix, entre autres en RDC (Congo) et au Soudan. Donc je sais très bien que ça signifie. Il devra tout d' abord y avoir un armistice: il faut que les tirs d' obus, les bombardements s' arrêtent ".

Encore un dernière question. Est-ce que vraiment vous considérez l' Ukra i ne comme un pays occidental?

PB : “Moi je suis né en 1985, j'ai donc encore quelques souvenirs de l'époque soviétique. Je me rappelle très bien que comme petit garçon je devais en compagnie de ma grand-mère faire la queue pour tout simplement une petite crème glacée, plus jamais! 99 % de mes compatriotes espèrent vraiment qu'une sorte de révolution, comme un coup d'état au Kremlin puisse mettre fin à l' ère de Poutine et qu'il termine comme Hitler dans son bunker."

(*) Cette interview a été réalisée le 25 mars.