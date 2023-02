La guerre en Ukraine a profondément bouleversé l’Union européenne

La maison Europe, vieil établissement réputé fondé en 1957 sur les cendres encore chaudes de la seconde guerre mondiale. La maison Europe, plus souvent moquée pour sa soi-disant obsession à définir la courbure des bananes que pour sa contribution à la paix, à la démocratie et à la prospérité de ses États membres. La maison Europe et ses procédures absconses, toujours un peu à la traîne quand il s’agit de réagir aux bouleversements du monde. Eh bien la maison Europe est en pleine métamorphose.