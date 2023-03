La guerre en Irak débutait il y a 20 ans : une "guerre préventive", un mensonge d’État et de lourdes conséquences pour l’Occident

Alors comment en est-on arrivé à diffuser pareil mensonge ? Pourquoi les Américains veulent-ils envahir l’Irak de Saddam Hussein avec une telle force de frappe ?

Ce déclenchement est en fait la conséquence du 11 septembre 2001 : après avoir connu la pire attaque terroriste de son histoire, l’Amérique s’attaque logiquement au responsable des attentats, Oussama Ben Laden, à la tête d’Al-Qaïda depuis l’Afghanistan. Le régime des talibans est alors renversé par les opposants afghans activement soutenus par les États-Unis.

Cependant, il reste un cailloux dans la chaussure américaine : Ben Laden reste introuvable. Le président Bush avait pourtant promis au peuple américain de l’attraper "dead or alive", comme dans les westerns de John Wayne. L’Amérique n’est pas vengée. Les faucons qui entourent le président le persuadent alors de trouver une cible de substitution, comme le révèle ce témoignage de Lawrence Wilkerson. Il était le chef de cabinet de Colin Powell : "L’attaque de l’Afghanistan n’a pas envoyé le signal au monde entier : 'on ne plaisante pas avec les États-Unis'. On avait besoin d’un acteur étatique pour cela". Et Saddam Hussein était la cible parfaite.

Le dictateur irakien avait attaqué douze ans plus tôt par George Bush père parce qu'il avait envahi le Koweït. Mais Bush père s’était contenté de le ramener à ses frontières et à le laisser en place. Le fils pense alors qu’il va achever l’œuvre du père.