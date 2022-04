La guerre du Vietnam dans Retour aux sources

Elodie de Sélys propose de revenir sur l'une des ramifications les plus tragiques de la guerre froide : la guerre du Vietnam. De 1955 à 1975, Vietnamiens du nord et du Sud se livrent une guerre sale, interminable et fratricide. Au Nord, un régime communiste soutenu par l’URSS et la Chine qui s'oppose au Sud. En 1965, les USA s'engagent aux côtés du sud vietnam. La guerre prend alors une autre dimension qui fait parfois oublier le conflit civil et sa filiation de départ avec la guerre d’Indochine. Cette guerre engendrera aussi l'exode pour des millions de personnes qui vont quitter le territoire. Certains arriveront en Belgique. C’est le cas des deux invités d'Elodie en plateau : l’autrice Tuyet Nga Nguyen et le président de la communauté Vietnamienne de Liège Huu Dao LE.

Le 2e documentaire de la soirée "Inktontaniy" revient sur une autre lutte fratricide plus récente : celle des Tusti et des Hutu au Rwanda en 1994.