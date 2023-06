"La Guerre des trônes", ou comment Louis XIV s’est attiré les foudres de l’Europe entière

Ce vendredi, La Une vous invite à remonter le temps avec " La guerre des trônes", une série documentaire historique présentée par Bruno Solo. Cette semaine, nous nous retrouverons en 1701, année marquée par l’arrivée du petit-fils de Louis XIV sur le trône d’Espagne. Un événement qui allait déclencher la colère de bon nombre de pays européens...

Le 1er novembre 1700, Charles II, roi d’Espagne, rend son dernier soupir. N’ayant pas de descendance, il devient ainsi le dernier monarque de la dynastie des Habsbourg. Mais alors qu’il est prévu que la France et l’Autriche, les deux autres grandes puissances européennes, se partagent son royaume, la lecture du testament du défunt change la donne. Dans ses dernières volontés, celui-ci désigne en effet Philippe d’Anjou, le second petit-fils de Louis XIV, comme son unique successeur, et stipule ne pas vouloir que son héritage soit divisé. Un retournement de situation dû aux liens de parenté qui unit la famille royale espagnole au roi Soleil, dont le grand-père maternel n’était autre que Philippe III, un ancien roi d’Espagne. Sans compter que Louis XIV avait épousé en premières noces Marie-Thérèse d’Autriche, l’héritière légitime de la couronne d’Espagne, dont Philippe d’Anjou est par conséquent le descendant direct.