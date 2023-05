La guerre des prix dans la distribution est la bienvenue mais elle sera de courte durée…

L’inflation, ce n’est pas simplement un chiffre abstrait. L’inflation est en train tout simplement de changer notre mode de consommation et d’ailleurs de faire éclore de nouvelles formes de business. Et le tout d’ailleurs avec un impact parfois contradictoire sur le climat.

Quelques exemples : en Belgique, les distributeurs dans le secteur alimentaire ont décidé de soulager quelque peu notre portefeuille, coup sur coup, on a vu par Aldi annoncer qu’ils avaient déjà réduit le prix de 420 produits. Et puis c’est son concurrent direct Lidl qui a fait de même avec des réductions de prix sur 250 produits. même le géant Carrefour a annoncé des baisses de prix sur une centaine de produits d’usage courant, comme la farine, les pâtes, les céréales ou encore les biscuits. Alors, le seul à ne pas avoir bougé d’un iota dans ce début de guerre de prix, c’est Colruyt qui claironne qu’il n’a pas besoin de le faire puisque sa politique éternelle, si je puis dire, c’est d’être le moins cher et donc d’ajuster en permanence ses prix par rapport à la concurrence. Mais si ces baisses de prix sont les bienvenues, on ne doit pas trop se faire d’illusions. C’est sans doute, entre guillemets, un feu de paille et plutôt un jeu de prise de parts de marché, notamment parce que Delhaize est aujourd’hui en mauvaise posture. Mais la guerre des prix ne sera jamais sanglante pour la simple raison que le géant hollandais de la distribution, Albert Heijn, a décidé de conquérir la Belgique.