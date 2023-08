La guerre des mondes… déclarée au cinéma il y a 70 ans

Voilà comment commence le roman "La guerre des mondes" d’Herbert George Wells. Pacifiste convaincu, en un roman, Wells est parvenu à mettre en doute la puissance et l’hégémonie de l’Empire britannique. Comment ? En imaginant une attaque extraterrestre, venue de Mars, anéantissant tout sur son passage, même (surtout) la plus puissante des flottes de l’ère victorienne. Le roman est publié en 1898 et l’angoisse qui en découla fut sans pareil. Non seulement, les Britanniques ont découvert qu’ils n’étaient pas seuls au monde mais en plus, les voilà finalement impuissants face à une menace extérieure. Quelques années plus tard, en 1938, un jeune comédien souffla le même vent de panique et la même angoisse, mais à la radio cette fois-ci. Son nom ? Orson Welles.