« La Guerre des Lulus », une fascinante aventure humaine à hauteur d’enfants

Yann Samuell adapte avec le souffle épique qu’on lui connaît la série de BD à succès de Régis Hautière. La guerre et l’enfance sont deux des thématiques-clés de sa filmographie : il orchestre aujourd’hui à nouveau leur rencontre dans une grande aventure humaine qui invite ses protagonistes à se dépasser à mesure qu’avance le récit.

Mêlant humour et drame, le film pose un regard inédit sur la Grande Guerre, qui allie la candeur de l’enfance et la fin d’une certaine innocence. Irrésistibles, ses jeunes interprètes débordent d’énergie et d’émotions.

Un très beau film divertissant mais non sans profondeur, à voir en famille!