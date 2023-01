La Guerre des Lulus, l'amitié plus forte que la mitraille

Soyez les bienvenus à Babylone, la cité de tous les vices, de la corruption, de la décadence, de l’exubérance à outrance : soyez les bienvenus à Hollywood. Nous sommes à la fin des années 20. Manny est l’homme à tout faire d’un puissant producteur. Il n’a qu’un rêve : faire du cinéma, faire partie de ce monde où tout est possible, de cet univers plus grand que la vie, ce fantasme que personne ne peut oublier. D’ailleurs cette définition de ses ambitions, il la partage avec Nellie qui elle n’a qu’un désir : devenir une star. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Ils vont donc tout faire pour conquérir Hollywood. D’autant plus que la fabrique à rêves vit une véritable révolution avec l’arrivée du cinéma parlant. Il y a de la place pour les ambitieux. Ça tombe bien car Nellie et Manny le sont !

Ce film Babylon, nous le devons à Damian Chazelle qui depuis le succès de La La Land fait la pluie et le beau temps à Hollywood. En tout cas, on lui donne tous les budgets pour raconter ce qu’il veut. Il a donc décidé de crier haut et fort son amour pour le Cinéma avec exubérance, provocation, exagération… entre sexe, drogue et jazz ! En réalité, les plus cinéphiles d’entre vous remarqueront que Chazelle s’est surtout offert le luxe de nous raconter sa version de Chantons sous la pluie. Son Babylon raconte exactement la même chose mais en moins tendre. Chazelle a voulu trop en faire en étant trop enlevé, trop bruyant, trop grossier.

En attendant, ses interprètes sont fabuleux à l’image de Margot Robbie et surtout de Brad Pitt en acteur vieillissant, has been et alcoolique. Il mériterait enfin un Oscar !