"La guerre des Lulus" de Yann Samuell : "Pour moi c’est un conte initiatique"

Nous sommes dans un orphelinat, où les bagarres entre deux clans animent le quotidien. Pour les Lulus : Lucas, Luigi, Ludwig et Lucien, c’est une question de survie et d’honneur.

Le jour où l’orphelinat est évacué, le petit groupe est en vadrouille. A son retour la guerre est déclarée, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils vont croiser Luce, une jeune fille abandonnée, et décider à cinq de partir pour la Suisse.

Le périple est émaillé de drames humains, de belles rencontres, et d’une violence que le réalisateur n’a pas voulu édulcorer. C’est la guerre, avec son histoire humaine, sa tolérance, ses blessures et ses parenthèses, faites d’humour et d’espoir.

"La guerre des Lulus", avec également François Damiens, Isabelle Carré, Didier Bourdon et Alex Lutz dans de petits rôles aux côtés des enfants.