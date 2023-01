La guerre des drones ou quand les Ukrainiens se mobilisent pour leur armée, le reportage de nos envoyés spéciaux

Et il ne s’arrête pas là. "Je sais que les drones sont très importants et que leur nombre est limité sur le terrain. Avec les gars, au garage, on a décidé d’en créer de toutes pièces. On a les machines, le matériel. On fait des tests et on ajuste." Lui affirme ne pas faire cela pour l’argent. "Non. Si je devais développer tout cela à l’international, avec de grosses sociétés, ce serait trop compliqué pour moi. Trop de temps, trop d’argent et ce serait trop loin d’ici. Non, je fais cela pour aider mon pays à gagner la guerre. Si je dégage un peu d’argent, ce sera pour mon projet de camions électriques." D’après lui, ses drones seront sur la ligne de front d’ici la fin du mois de février.