" La guerre des boutons- Made in Belgium " au château de Mérode

À l'origine, cette histoire oppose 2 groupes d'enfants de villages voisins qui se livrent une guerre à la fois drôle et captivante. L’originalité de la pièce est l'adaptation à la sauce belge. L’intrigue se déplace à la frontière linguistique belge et colle à l'actualité́ et à l'histoire politique de la Belgique.

D'un côté, un village wallon, de l'autre, un village flamand ; qui, contre toute attente, se réuniront grâce au coup foudre d'un jeune garçon wallon pour une jeune fille flamande.