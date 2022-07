La guerre des boutons est de retour, au théâtre et à la belge

Le metteur en scène Damien De Dobbeleer et les deux jeunes comédiens Orlando Vauthier et Arsène Gillet sont venus nous parler de l’adaptation théâtrale du célèbre roman de Louis Pergaud, La guerre des boutons, à voir du 19 juillet au 13 août au château de Rixensart.

Une Guerre des boutons à la sauce belge, puisqu’ici les deux villages rivaux sont un village wallon et un flamand. "Cette guerre de la joie, de l’inventivité, de l’envie, m’a paru quelque chose d’extrêmement intéressant à monter", raconte Damien De Dobbeleer.

La pièce mêle le ludique avec quelques points historiques et une réflexion sur le pays. Un vrai petit laboratoire communautaire avec 17 acteurs dont 12 enfants issus des deux communautés, française et flamande. "Notre adaptation […] vise à non pas mettre de l’huile sur le feu mais à apaiser les potentielles tensions communautaires qu’on peut avoir."

La guerre des boutons est à voir du 19 juillet au 13 août, au château de Rixensart.