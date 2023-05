La guerre de Troie a bien eu lieu : escapades autour d’un lieu mythique

Cette semaine, dans " Retour aux sources ", Élodie de Sélys vous propose une escapade, historique mais aussi, c’est certain, touristique. Départ pour des régions idylliques et ensoleillées… " La guerre de Troie a bien eu lieu ", tel est le titre du documentaire qui, au gré de très intéressantes fouilles archéologiques et recherches historiques, tend à prouver que cette guerre, loin d’un mythe, est une réalité.