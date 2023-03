La guerre de Crimée, entre 1853 et 1856, résonne-t-elle sur la guerre en Ukraine ?

Cette alliance franco-britannique envoie 50.000 soldats au secours des Turcs. Une manœuvre efficace : les Russes stoppent leur offensive.

L’heure n’est toutefois pas à la réjouissance. Les soldats français et britanniques s’ennuient et, plus grave, meurent non pas sous les balles russes mais à cause des maladies : le choléra et le typhus font des ravages. Napoléon III et Lord Palmerston, Premier ministre britannique, estiment qu’après avoir envoyé des troupes aussi loin, au lieu de les voir rester l’arme au pied, décimées par les épidémies, autant les commander pour infliger une bonne leçon aux Russes. Les flottes française et britannique débarquent alors leurs troupes en Crimée. Elles battent l’armée russe massée le long du fleuve Alma, d’où le nom du pont parisien, et assiègent Sébastopol. Les états-majors pensent régler l’affaire en quelques semaines, mais comme souvent dans les guerres, la réalité est bien différente : il faudra plus d’un an de combats meurtriers pour venir à bout des défenses russes de cette ville. La guerre de Crimée ne s’achèvera que le 30 mars 1856 par le traité de Paris.