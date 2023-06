La guerre continue et les taux d’intérêt ne baissent pas, mais la Bourse n’a plus peur et reste très optimiste !

L’indice de nervosité est à son plus bas niveau : celui d avant le Covid et l’Ukraine. Et la question que se posent les personnes qui ont un petit peu ou beaucoup d’argent investi en Bourse, c’est est-ce que l’été sera chaud ? Cette question, c’est une bénédiction pour les quotidiens et hebdomadaires économiques. Sans oublier la lettre d’information spécialisée dans les questions boursières. A défaut de pouvoir vraiment répondre à la question, ce qui n’est pas simple, cette question vend du papier. Si j’en crois l’excellent commentateur boursier Marc Fiorentino, l’été pourrait être calme.

Parce qu’il a remarqué que l’indice de nervosité ou si vous voulez l’indice de peur de la bourse, ce fameux VIX comme on l’appelle, est à son plus bas niveau depuis janvier 2020. Je rappelle qu’en janvier 2020, il n’y avait pas de COVID, il n’y avait pas de guerre en Ukraine, il n’y avait pas de hausse des taux d’intérêt et pas d’explosion de l’inflation. Ça veut dire quoi si ce n’est que la bourse parie donc sur une accalmie. C’est étonnant car sauf si je suis mal informé, la guerre en Ukraine, elle continue toujours. Les taux d’intérêt sont toujours en train de monter. Et j’ajouterais même qu’il y a depuis peu des craintes de récession en Europe. Et quand aux Etats-Unis, les craintes de faillites bancaires sont encore dans tous les esprits. Mais justement, par quel esprit sain cet indice de la peur, de la nervosité est-il tombé à son niveau d’avant le COVID, d’avant la guerre en Ukraine ? Réponse de Marc Fiorentino, d’ailleurs partagée par bien d’autres experts, les investisseurs tablent sur le fait que le pic de l’inflation est derrière nous. Première bonne nouvelle.