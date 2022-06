Et si on verdurisait Bruxelles un peu plus ? C’est en tous cas l’objet d’une réflexion lancée dans une BD intitulée " Yasmina et les plantes contre-attaquent ".

Son scénariste, Wauter Mannaert, souhaite sensibiliser les Bruxellois au manque cruel d’espaces verts en ville. C’est ainsi qu’il nous emmène aux 4 coins de la capitale avec ses 3 héros en culottes courtes mener une guérilla contre le béton.

L’histoire

Si l’on devait vous résumer l’histoire de “Yasmina et les plantes contre-attaquent”, on vous dirait - sans spoiler - qu’il est question d’écologie. Oui mais sous une forme très accessible aux plus jeunes. L’histoire démarre donc en ville. Amaryllis, la voisine scientifique de Yasmina, a trouvé le moyen de faire pousser les plantes en un temps record. Ainsi, des lapins sauvés de laboratoires se retrouvent à manger des carottes géantes. Idée géniale pour lutter contre le changement climatique. Oui mais pendant ce temps, Yasmina, Robin et Lenny, inspirés par la biodiversité insoupçonnée que leur offre Bruxelles, se sont aventurés dans une sorte de guérilla écolo : ils lancent des bombes à graines traditionnelles un peu partout afin de rendre leur environnement urbain plus vert.

Évidemment, comme pour tout, la patience est une vertu. Et il faut dire que tous les membres du groupe n'ont pas la patience d'attendre que les graines germent naturellement.

Et si en couplant les bombes à graines avec l'invention d'Amaryllis, le processus pouvait être accéléré ?

Attendez-vous littéralement à un bombardement de fleurs dans cette BD parue chez Dargaud. Oui mais à qui s’adresse cette BD ? Quel message ce Schaerbeekois tente-t-il de faire passer ? Julie VanH a invité Wauter Mannaert dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité, pour en savoir plus. La video de l'interview se trouve ci-dessus disponible en quelques clics.