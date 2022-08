La guêpe d'or à six dents repérée pour la première fois en Belgique

Une espèce de guêpe femelle a été découverte pour la première fois en Belgique. Il s'agit de la guêpe dorée observée mi-juin dans le vieux cimetière d'Harelbeke, en Flandre occidentale où elle a été capturée. "Cette découverte est probablement la plus septentrionale jamais réalisée pour cette espèce", rapporte Natuurpunt sur son site web.

La chrysis sexdentata ou guêpe à six dents mesure environ un centimètre et a déjà été observée chez nos voisins français et allemands. Les amoureux de la nature reconnaissent facilement cette espèce car c'est la seule guêpe dotée de six dents pointues sur son abdomen qui est entièrement rouge. La tête et le thorax de cet insecte sont généralement verts ou bleus mais la couleur peut varier d'un individu à l'autre.