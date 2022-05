La grotte de Lascaux comme si vous y étiez au Préhistomuseum de Flémalle

Vous avez toujours souhaité voir la Grotte de Lascaux en vrai? Le Préhistomuseum de Flémalle vous permet une plongée au coeur de celle-ci, comme si vous y étiez, grâce à une immersion virtuelle et une exposition interactive:

"Concrètement, les visiteurs équipés d’un casque de réalité virtuelle explorent l’intégralité de la grotte de Lascaux ; ils vivent une expérience de nouvelle technologie immersive et interactive qui rend accessible ce patrimoine exceptionnel au plus grand nombre sans risque de détérioration. Complémentairement, une exposition physique fait le point sur les connaissances actuelles sur ces premières traces artistiques occidentales. Grâce à de nombreux dispositifs interactifs et à des manipulations, les visiteurs décryptent cette œuvre chargée de mystères.

En plus de l’exposition et de son espace immersif, le Préhistomuseum propose des animations inédites et des ateliers sur le thème " Sapiens Artiste ". Les visiteurs deviennent ainsi des artistes préhistoriques et expérimentent la gravure sur pierre, dessin, peinture ou encore allumage du feu. Dans la grotte de Ramioul, à la lumière d'une flamme, ils vivent une expérience similaire à celle des hommes et femmes préhistoriques qui ont orné la grotte de Lascaux.

Dans leur voyage à travers le monde de Lascaux, les visiteurs partagent 80 années d’efforts scientifiques et artistiques afin de préserver les peintures des grottes paléolithiques pour les générations futures, mais également de les déchiffrer et de comprendre la motivation des artistes de Lascaux il y a 20.000 ans.

" Lascaux Expériences ", c’est un magnifique exemple de technologie au service du patrimoine, en protégeant tout en rendant accessible un des joyaux culturels mondiaux.

Une des plus grandes découvertes de l’humanité est donc à découvrir en Belgique, en bord de Meuse."

Préhistomuseum de Flémalle