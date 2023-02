La Grote Vleeshuis de Gand bientôt transformée en hangar à vélos : un projet polémique en Flandre

Pas moins de 400 bicyclettes pourront à terme être stationnées dans la Grote Vleeshuis. Le bâtiment accueillera également des toilettes publiques.

Mais une bonne partie des Gantois s’oppose à ce projet. Après l’annonce des autorités locales vendredi dernier, les réactions sur les réseaux sociaux ont explosé. Pour beaucoup, ce bâtiment classé comme monument historique mérite une vocation plus digne.

C’est également l’avis du ministre flamand du Patrimoine immobilier, le N-VA Matthias Diependaele, qui s’est dit choqué par cette proposition : "Nous sommes préoccupés par le Vleeshuis depuis un certain temps maintenant. Nous avons déjà informé le conseil communal de manière formelle et informelle et maintenant, ils arrivent soudainement avec une proposition très étrange" a-t-il lâché. Une proposition qui l’a "très choqué". Le ministre envisage donc d’entrer en concertation avec la Ville, sachant que l’Agence flamande du Patrimoine immobilier doit accorder un subside de 900.000 euros au projet, sur un montant total de plus de 7 millions d’euros financés par la Ville.